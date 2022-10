Saint-Nazaire : après les échauffourées devant le lycée Aristide, 11 mineurs en garde à vue et de gros dégâts

Quelques groupes de lycéens devant la Cité Scolaire et des forces de l'ordre très présentes ce mercredi matin, mais l'ambiance reste calme. Cette fois, la police nazairienne a reçu le renfort de la compagnie d'intervention de Nantes pour parer à une éventuelle deuxième journée de violences.

Des forces de l'ordre en nombre aux entrée de la Cité scolaire ce mercredi matin © Radio France - Hélène Roussel

La veille, en marge de la journée d'action pour les salaires, une 40aine de jeunes se sont affrontés aux forces de l'ordre une bonne partie de la journée . Bilan : 11 mineurs toujours en garde à vue ce mercredi matin, dont un pour avoir frappé un automobiliste en fin de journée alors que les jeunes tentaient de bloquer le rond-point de Plaisance.

Les lycéens qui veulent disent-ils plus de justice sociale et qui s'inquiètent pour leur avenir dans un contexte de montée des prix, avaient l'intention ce mercredi matin de bloquer à nouveau le lycée Aristide. Ils ont tenté de déployer une banderole et de bloquer la route, mais la police les a rapidement dissuadé. Pour l'instant, les jeunes et les policiers se font face dans le calme. Les fauteurs de trouble n'étaient pas visible en début de matinée.