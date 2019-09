Saint-Nazaire : au moins cinq interpellations dans le quartier de Prézégat

Tôt ce mardi matin, les forces de l'ordre -policiers et gendarmes- ont investi le quartier de Prézégat au nord de Saint-Nazaire. Dans le cadre d'une enquête pour trafic de drogue, détention d'armes et violences, au moins cinq personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.