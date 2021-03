Saint-Nazaire : belle saisie de drogue pour les policiers

A Saint-Nazaire, les policiers ont réalisé lundi une belle saisie de drogue dans les quartiers de la Bouletterie et de la Chesnaie. Huit kilos de cannabis, 1,6 kg de cocaïne ont été découverts ainsi que des munitions d'armes et un tampon-encreur qui servait pour les cartes de fidélité des clients.

Ces derniers jours, suite à de nombreuses dénonciations de riverains, les policiers ont multiplié les rondes dans le quartier sensible de la Bouletterie à Saint-Nazaire. Samedi 12 mars, en plein après-midi, dans la cage d'escalier d'un immeuble HLM, ils repèrent deux hommes en pleine transaction. L'acheteur parvient à prendre la fuite, mais le vendeur âgé de 18 ans est interpellé. Sur lui, les enquêteurs découvrent plusieurs sachets de drogue destinés à la revente et 2.310 euros en espèces.

Drogue emballée dans des sachets colorés avec le même logo

Rapidement, son fournisseur-présumé est identifié puis interpellé lundi 15 mars. Agé de 22 ans, il est déjà bien connu des policiers et susceptible de faire partie du "premier cercle" des dealers de la Bouletterie. Lors de la perquisition à son domicile, les enquêteurs trouvent les clefs d'une cave située dans le quartier voisin de la Chesnaie . C'est là que le trafiquant présumé stocke sa marchandise. Les policiers y découvrent 8 kg de cannabis, 1,6 kg de cocaïne, 500 grammes d'héroïne, 140 munitions d'armes, un gyrophare et du matériel de conditionnement.

Preuve que les trafiquants sont de plus en plus organisés : la drogue est emballée dans des sachets colorés portant le même logo "soit une façon de plus en plus courante pour les dealers de fidéliser leur clientèle en créant une forme de marque comme une entreprise" explique un officier. Un tampon-encreur prévu pour les cartes de fidélité a également été retrouvé. La valeur marchande des biens saisis est estimée à 170 000 euros. Sur les trois suspects placés en garde à vue, deux ont été déférés ce mardi au tribunal de Saint-Nazaire.