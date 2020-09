Saint-Nazaire : braquage au Carrefour express

Deux hommes ont braqué le Carrefour express du boulevard Laënnec ce mercredi soir à Saint-Nazaire. Ils ont tiré deux fois sans faire de blessés et sont repartis avec la caisse.

A Saint-Nazaire, la supérette du boulevard Laënnec a été braquée ce mercredi soir vers 21h. Deux individus, capuche sur la tête et masque Covid sur le visage, font irruption dans le Carrefour express. L'un sort une arme de poing et tire en l'air. Ils prennent l'argent, quelques centaines d'euros, sortent et tirent une deuxième fois en l'air. Selon la police il s'agirait de balles a blanc.