Saint-Nazaire : braquage au cutter dans une station Total

Il est 8 heure en ce samedi matin, quand un homme vêtu de noir, capuche sur la tête et masque sur le nez sonne à l'interphone de la station essence Total boulevard Georges Charpak à Saint-Nazaire. Il se dirige ensuite directement derrière le comptoir, sort un cutter et ordonne à l'employée d'ouvrir sa caisse. Il veut ensuite accéder au coffre et demande à la caissière d'aller d'abord fermer la porte de la boutique à clé. Elle en profite pour s'échapper, interpeller le premier automobiliste qu'elle croise et ainsi téléphoner à la police. Le braqueur a pu s'échapper, il est toujours recherché ce samedi matin. Les enquêteurs étudient les images de la vidéosurveillance. Le montant du préjudice est estimé à 300 euros. La victime quant à elle n'a pas été blessé mais est très choquée, prise en charge par les pompiers sur place.