Saint-Nazaire : commentaires racistes sur la page Facebook de la ville, le maire porte plainte

Vendredi dernier, la ville de Saint-Nazaire publie sur son compte Facebook les photos d'une colo apprenante. Ce dispositif qui permet aux enfants des quartiers prioritaires de partir un peu en vacances et de renforcer par la même occasion certains apprentissages. Sur le réseau social, on voit 12 jeunes posés en habit de sorciers, tout sourire. Ils ont été, le temps de cette colo, plongés dans l'univers Harry Potter à Clisson près de Nantes. Or, parmi les commentaires postés sur Facebook, plusieurs propos clairement racistes. Depuis, tous ont été supprimés, "des propos totalement indésirables" explique l'administrateur, "insupportables" pour le maire qui porte plainte.

Des commentaires en rapport avec la couleur de peau, abjects, intolérables. Y'en a ras-le-bol" - le coup de gueule de David Samzun

"C'est du racisme, de la xénophobie, de l'appel à la haine, en rapport notamment avec la couleur de peau, c'est abject et intolérable" confie David Samzun à France Bleu Loire Océan. Le maire de Saint-Nazaire rappelle que ce n'est pas la première fois qu'il y a ainsi des commentaires nauséabonds sur les réseaux sociaux de la ville, mais il refuse de se résigner car "à un moment, il faut dire stop. Y'en a ras-le-bol. C'est pourquoi j'ai décidé de porter plainte contre les auteurs". Des adultes, tout à fait identifiables selon la mairie.

les réseaux sociaux sont devenus le tout à l'égoùt" - David Samzun

David Samzun a un espoir : "que ça coupe le robinet de ce tout à l'égoùt que sont devenus les réseaux sociaux". Et de rappeler que la liberté d'expression se fait dans le cadre de la République et que les propos racistes sont interdits en France depuis 1881. Il fallait réagir pour protéger ces enfants et leur famille mais aussi pour limiter les risques d’une possible escalade.

"Les réseaux sociaux ne sont pas un espace de non-droit,ces propos d’un autre temps n’ont pas le droit de cité dans l’espace public, je me battrai toujours sans relâche pour faire reculer le racisme et l’antisémitisme" déclare également le maire, cette fois dans un communiqué.