Saint-Nazaire : un homme disparu en mer, d'importants moyens de recherche déployés

Un hélicoptère et trois vedettes ont été envoyés mercredi matin au niveau du Pont de Saint-Nazaire pour retrouver un homme disparu en mer. Le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) Etel a été alerté à 8h37 par les pompiers de la disparition d’un homme en mer depuis le pont de Saint-Nazaire. Le CROSS Etel a diffusé immédiatement un message « Mayday Relay ».

Hélicoptère, vedettes et plongeurs

Un hélicoptère Dauphin de la Marine nationale et deux vedettes de la gendarmerie maritime et de la SNSM de Pornichet ainsi que la vedette hydrographique Mercator sont parties sur place. II y avait également des équipes de plongeurs et des patrouilles terrestres des pompiers et de la gendarmerie. Après plus de deux heures de recherches infructueuses et faute d’éléments nouveaux, le dispositif de recherche a été levé à 11h.