Saint-Nazaire : démantèlement d'un point de deal à Kerlédé, suspects maintenus en détention

Descente de police rue Ambroise Paré dans le quartier de Kerlédé à Saint-Nazaire après plusieurs mois de surveillance. Ce mardi, 4 jeunes, soupçonnés de trafic de drogue, sont interpellés. 50 grammes de résine de cannabis et une arme de point retrouvés. Sur la liste : un mineur de 13 ans et 3 majeurs entre 18 et 23 ans, tous les 3 en comparution immédiate hier devant le tribunal de Saint-Nazaire.

Un trafic de drogue qui monte en puissance dans le quartier depuis un an" - le procureur

Guetteur, rabatteur, fournisseurs, cannabis ou cocaïne, "c'est un trafic de drogue à ciel ouvert aux pieds des tours et ça monte en puissance depuis un an dans ce quartier" dénonce le procureur. En plus du deal, la police rappelle qu'il y a aussi régulièrement des affrontements entre bandes rivales, des braquages de commerces, (4 début mai) et le plus choquant sans doute : cette arme à feu, chargée, retrouvée par un enfant le lundi 2 mai dans la cour de l'école maternelle Jean Zay. Les habitants, parents d'élèves et enseignants se plaignent régulièrement. Les patrouilles sont donc régulières, y compris parfois avec des renforts nantais.

Les suspects confondus par leurs empreintes sur des sachets de drogue

Ces dernières semaines, des enquêteurs étaient même en mode surveillance discrète au numéro 7 de la rue Ambroise Paré, nouveau point de deal connu. La police municipale retrouve des sachets de drogue dans les caves, la police scientifique relève les empreintes qui vont mener tout droit aux suspects. "L'ADN ne ment pas" tacle la présidente.

Deux d'entre eux ont été vus aux contacts des acheteurs, plusieurs centaines d'euros en cash retrouvés sur eux, "ça fait beaucoup pour des jeunes qui ne travaillent pas" note le procureur. Ce mardi 31 mai, à l'aube, 16 agents de la sûreté urbaine interpellent les suspects. Celui de 18 ans tente de s'enfuir et blesse légèrement un policier. Celui de 23 ans sortait tout juste de prison, on devait lui enlever son bracelet électronique à la fin de la semaine, il est interpellé chez lui. Quant au dernier, ses empreintes ont parlé mais il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Nantes. En octobre dernier, après de violents affrontements avec la police, les agents découvrent en perquisition à son domicile des centaines de sachets de conditionnement, une balance de précision, des bonbonnes de dioxyde d'azote. Le procureur résume : "ce qu'on appelle une nourrice".

Le procès a été renvoyé au 4 juillet, mais pour éviter toute intimidation de témoins, les 3 restent en détention provisoire.