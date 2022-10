Saint-Nazaire : dépouillé en rentrant d'un casino, ses agresseurs interpellés quatre mois après

Il aura fallu quatre mois d'une minutieuse enquête pour retrouver les auteurs d'une violente agression commise début juin à Saint-Nazaire. Mercredi, les policiers de la Sûreté urbaine ont interpellé deux hommes de 18 et 22 ans, ces derniers étaient jugés ce vendredi par le tribunal judiciaire. Ils ont été condamnés à 10 mois de prison. Ils ont été reconnus coupables de l'agression d'un Nazairien de 53 ans et du vol de ses effets personnels dont l'argent qu'il venait de gagner au casino.

Il avait gagné 3000 euros

Dans la nuit du 10 juin, les policiers sont appelés porter assistance à un homme qui vient d'être agressé. Il raconte revenir d'un casino du littoral où il a gagné 3000 euros et sur la route, il a remarqué qu'il était suivi par un véhicule. Dans la rue Antoine Parmentier le conducteur marque un arrêt et immédiatement deux hommes surgissent de cette voiture de couleur grise. La victime est sortie de force de l'habitacle, le quinquagénaire est frappé à plusieurs reprises, les agresseurs s'emparent de son blouson qui contenaient de l'argent, un téléphone portable et une carte bancaire.