Saint-Nazaire : des coups de feu sur fond de trafic de stupéfiants

Samedi 28 mars vers 19h, des coups de feu ont été tirés, dans le quartier de la gare de Saint-Nazaire. Des impacts de plomb ont été retrouvés sur un véhicule. Ses deux passagers ont été interpellées et sont soupçonnés de trafic de drogue. L'auteur des tirs est toujours en fuite.

Après avoir entendu des coups de feu samedi vers 19 heures, des riverains de la rue Cardurand appellent la police. Sur place, les enquêteurs découvrent un véhicule vide de tout occupant qui présente des impacts de plombs sur le côté gauche, juste derrière le siège du conducteur. Les clefs sont encore sur le contact. Et sur le siège passager, les policiers découvrent une caissette contenant 960 euros en liquide et 30 grammes de résine de cannabis.

Ils seraient venus récupérer de la drogue

Le conducteur, qui a pris la fuite, a trouvé refuge chez un voisin. L'homme, un Lavallois de 28 ans, est interpellé. Placé en garde à vue, il raconte qu'il est venu avec un ami à Saint-Nazaire et que celui-ci est parti récupérer un sac. Alors qu'il l'attendait dans la voiture, il a essuyé un coup de feu. Sa compagne explique aux enquêteurs que les deux hommes étaient venus à Saint-Nazaire récupérer 10 kilos de résine de cannabis. Le second suspect, domicilié à Vertou a été interpellé lundi 30 mars.

Les suspects nient en bloc

Pendant leurs 96 heures de garde à vue, les deux suspects ont été peu loquaces et nient connaître l'identité de l'auteur des coups de feu; ils contestent aussi être les propriétaires de la drogue retrouvée dans le véhicule. Déférés au Parquet de Saint-Nazaire, ils ont été placés sous contrôle judiciaire et seront jugés en août prochain. En attendant, ils ont interdiction de se rendre à Saint-Nazaire. Ils ont également écopé d'une amende de 135 euros pour non respect du confinement. Les investigations se poursuivent pour retrouver l'auteur des coups de feu.