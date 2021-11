Saint-Nazaire : deux ans de prison pour avoir tiré des coups de feux

A la lecture du jugement Amine, 24 ans explose de colère, il hurle sur la juge. Emmené par l'escorte, on l'entend encore crier, et taper dans les portes. Amine et Mohammed , vivaient dans cet immeuble qui a pris feu il y a 15 jours rue de Pornichet, ils sont tous les deux SDF depuis et tous les deux condamnés à 2 ans de prison.

Petits seigneurs locaux de la drogue

Les deux affaires sont-elles liées ? C'est ce que laisse entendre Mohammed, 28 ans : "On a brûlé ma maison. Beaucoup de gens nous déteste madame". La présidente étonnée : "Qui vous déteste?". C'est l'avocat de la Défense qui donnera les clés de ce qui ressemble à une guerre de territoire. Les 3 prévenus auraient tenté de monter un point de deal dans ce quartier, fief d'une famille bien connue pour ses trafics, "des petits seigneurs locaux de la drogue", décrit l'avocat de la Défense. La plaignante et principale témoin est liée à ce clan. C'est elle qui, après les détonations, appelle la police, monte à bord de la voiture des agents pour faire une ronde, et repère les 3 jeunes hommes quelques minutes plus tard. "Un témoignage qui n'est pas fiable, elle est sous influence" dénoncent les prévenus qui nient en bloc et assurent ne pas comprendre pourquoi la police les a arrêtés.

A l'origine, il y aurait eu ces menaces des deux côtés, et une sombre histoire de vélo volé. Amine est identifié comme le plus énervé, celui qui aurait plusieurs fois tiré en l'air. Mohamed aurait ramassé les douilles. Le troisième, un habitant de ce quartier, plus en retrait. Il a été relaxé au bénéfice du doute.

La Défense dénonce une enquête à charge et bâclée. "Pas d'analyse ADN sur les douilles, pas d'arme, des témoignages inconsistants. Est-ce parce qu'il il y a une enquête en cours après l'incendie et que certains en font partie ? " s'interroge Maître Caroline Roux. Pour la procureure, pas de doute : "Tirer en plein jour, même pas masqué, il faut pour cela avoir un fort sentiment d'impunité" et la procureure réclame un an de prison. Ce sera le double pour deux d'entre eux, déjà bien connus des services de police pour occupation illégale du territoire et détention de stupéfiants.