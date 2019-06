Saint-Nazaire : deux cadavres quasi momifiés retrouvés dans deux appartements de la ville

Saint-Nazaire, France

Au 44 du Chemin d'Avalix, un lotissement comprenant plusieurs petits immeubles,c'est un voisin qui a donné l'alerte lundi soir en fin de journée. Il s'inquiétait de ne pas avoir vu son voisin depuis un long moment. Sa boite à lettres était pleine de courrier. Les policiers sont intervenus lundi soir dans le studio. Sur la banquette-lit , ils ont découvert le corps du retraité âgé de 67 ans quasi à l'état de squelette. Selon les enquêteurs, le décès remonterait à plusieurs semaines voire mois. De nombreuses bouteilles d'alcool encombraient la pièce. Une autopsie du corps a été demandée par le parquet.

Corps quasi-momifié

L'autre décès s'est produit dans un appartement du centre-ville de Saint-Nazaire, rue des Caboteurs, et pourrait même remonter à plusieurs années. Là aussi, le corps était en état de décomposition avancé et de momification, il a été découvert lundi à la mi-journée. Le sexagénaire qui était locataire était très discret et ne relevait pas forcément son courrier. Personne ne s'est alerté de son absence ni du non-paiement des factures avant ce début de semaine.

Les deux affaires n'ont aucun lien sauf la solitude a priori des deux sexagénaires.