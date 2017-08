Saint-Nazaire : deux hommes tentent de voler un bateau

A Saint-Nazaire, deux jeunes hommes ont été interpellés alors qu'ils tentaient de voler une petite embarcation amarrée en face de la plage de Porcé mardi soir. C'est le propriétaire d'un bateau qui a alerté les policiers.

Il est près de 20 heures mardi lorsque le propriétaire d'un bateau aperçoit deux jeunes en train de monter sur des embarcations amarrées à 100 mètres de la plage de Porcé à Saint-Nazaire. Le plaisancier surveille chaque mouvement des deux hommes qu'il suit de loin avec sa paire de jumelles, il les voit entrer et sortir des cabines et décide alors d'appeler la police.

Ils avaient arraché le tableau de bord pour connecter les fils

Un équipage de la Brigade anticriminalité arrive sur place et observe discrètement le manège des deux jeunes hommes. Les policiers se rendent jusqu'à eux avec une embarcation légère et les interpellent. Sur un des bateaux, la console centrale a été arrachée pour permettre de connecter les fils et de démarrer. En garde à vue, les deux complices se montrent peu bavards, ces deux migrants disent ne pas comprendre le français et affirment être mineurs. On ignore donc dans quel but ils s'apprêtaient à voler un bateau.