Saint-Nazaire : deux interpellations deux mois après l'agression d'un couple de buralistes à son domicile

Le 9 octobre dernier, à 5h30 , un couple de buralistes qui s'apprêtait à quitter son domicile de Saint-Nazaire pour se rendre à son travail était violemment agressé par trois personnes. Sous la menace d'armes de poing, le buraliste était frappé; son épouse était plaquée contre un mur tandis qu'un agresseur fouillait son sac à main. N'y trouvant rien, les trois auteurs, visages masqués, gantés, repartaient bredouilles, sans avoir prononcé un mot.

Prélèvement ADN

Dans le hall du pavillon des buralistes, les policiers ont retrouvé un morceau de tissu "pouvant s'apparenter à un gant". L'ADN d'un suspect a été prélevé. Il s'agit d'un Nazairien de 22 ans, déjà connu des services de police. Il a été interpellé le lundi 9 décembre. Un de ses proches "susceptible de connaître les victimes et leur environnement" a été identifié par les enquêteurs et également arrêté . Agé de 31 ans, il a été relâché "faute d'élément suffisant et en l'absence d'aveux". Le plus jeune nie également sa participation aux faits. Il devrait être jugé en comparution immédiate ce mercredi 11 décembre.

Suite à l'agression, les buralistes se sont vu prescrire des ITT (interruption totale de travail) de 20 jours et 15 jours. Le couple a déjà subi deux agressions dans son commerce du centre-ville ces trois dernières années.