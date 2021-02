Saint-Nazaire : deux mineurs interpellés suite à des vols à l'arrachée sur des personnes âgées

En deux semaines, sur la deuxième partie de janvier, cinq vols à l'arrachée ont été comptabilisés sur le quartier de Toutes Aides près de la gare de Saint-Nazaire. Le scénario est toujours le même : une personne âgée se fait arracher son sac par un ou deux individus alors qu'elle rentre de ses courses . Le 31 janvier dernier, l'acte est tellement violent que la victime âgée de 89 ans chute et se casse le fémur. Elle totalise 60 jours d'ITT (interruption totale de travail). Quelques jours plus tôt, une autre s'est fait dérober sa voiture suite au vol de son sac qui contenait les clefs du véhicule. Une voiture retrouvée incendiée quelques jours plus tard.

25 % des faits de délinquance impliquent des mineurs

En raison du périmètre des agressions, les policiers s'intéressent à un Nantais de 17 ans ,placé dans un foyer pour jeunes délinquants, situé dans le quartier. A chaque vol, il était absent de son centre. Un autre Nantais de 16 ans, placé dans un autre foyer est également interpellé. Tous deux nient la quasi-totalité des faits mais sont reconnus par les victimes.

Selon les policiers, un quart des actes de délinquance sur la ville de Saint-Nazaire impliquent des mineurs. Un chiffre stable mais avec des acteurs de plus en plus jeunes et de plus en plus violents.