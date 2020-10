Deux lycéens de 15 et 16 ans ont été interpellés ce mercredi à Saint-Nazaire. Ils sont soupçonnés d'être les auteurs de deux braquages le mois dernier dans un bureau de tabac de la ville et dans un Carrefour Market. Sous la menace d'une arme de poing, ils s'étaient fait remettre de l'argent.

Saint-Nazaire : deux mineurs interpellés, un mois après les braquage d'une supérette et d'un bureau de tabac

Le duo a braqué une supérette et un bureau de tabac (illustration)

L'exploitation de la vidéo-surveillance des deux commerces braqués a permis aux enquêteurs d'identifier les deux suspects. Le 9 septembre, vers 21 heures, deux individus cagoulés et portant des masques chirurgicaux se présentent au Carrefour Market du boulevard Laënnec. Pendant que l'un fait le guet, l'autre se fait remettre, sous la menace d'une arme et après avoir tiré au plafond, le montant de la caisse soit 200 euros. Le lendemain après-midi, le bureau de tabac, le Jean Bart, est aussi braqué par un duo qui récupère 680 euros sous la menace d'une arme de poing.

Trahi par ses chaussures

La vidéo-surveillance permet d'établir que les deux faits ont été commis par le même duo. Quelque temps plus tard, poursuivant leurs investigations, les enquêteurs repèrent un individu à la sortie d'un supermarché qui porte les mêmes chaussures que l'un des suspects. Ils le contrôlent. Et la vidéo de ce commerce le montre en compagnie de son complice supposé. Les domiciles des deux suspects sont perquisitionnés et des vêtements similaires à ceux portés lors des braquages sont découverts dans leurs chambres ainsi qu'une boite vide d'une réplique de pistolet automatique.

Agés de 15 et 16 ans

Les deux adolescents interpellés à Saint-Nazaire ce mercredi sont âgés de 15 et 16 ans . En garde à vue , les deux lycéens ont reconnu les faits. Inconnus des policiers, ils doivent être présentés à un juge des enfants ce vendredi matin.