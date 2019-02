Saint-Nazaire : disparition inquiétante d'un jeune ouvrier roumain

Saint-Nazaire, France

Ses colocataires ont donné l'alerte dimanche. Adrian Horciu, âgé de 22 ans et de nationalité roumaine n'a plus été vu depuis son départ de la discothèque La Guinguette, place du Commando à Saint Nazaire. Il a quitté l'établissement seul à 2h33 dans la nuit de samedi à dimanche pour rentrer à son appartement dans le secteur du centre commercial Ruban Bleu. L'hypothèse d'une chute dans l'eau est envisagée par les enquêteurs.

Sans portable ni carte de crédit

Le jeune ouvrier ne possède ni téléphone portable, ni carte bleue. Il ne parle ni français, ni anglais. Il est arrivé à Saint-Nazaire il y a environ six mois et travaille pour une entreprise sous-traitante des Chantiers de l'Atlantique. Il est vêtu d'un jean bleu, d'un manteau noir à capuche et d'un tee-shirt vert avec une bande verticale sur le côté. Toute personne ayant des informations peut contacter le commissariat au 02 51 76 17 00.

Plusieurs centaines de travailleurs détachés venus d'Europe de l'Est sont actuellement employés par des entreprises sous-traitantes des chantiers navals.