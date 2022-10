Saint-Nazaire : elle découvre un homme et deux femmes couchés dans son lit

Dans les chambres, des bouteilles d'alcool et des mégots de cigarettes (Photo d'illustration)

A Saint-Nazaire, jeudi en fin de matinée, rue des Herbins, une propriétaire rentre chez elle après cinq jours d'absence et découvre trois personnes, un homme et deux femmes, couchés dans son lit. La femme portait ses vêtements. Les squatteurs avaient cassé une fenêtre pour rentrer dans le logement. La propriétaire appelle la police qui découvre, dans les chambres à l'étage, des bouteilles d'alcool, des mégots de cigarettes et les draps de lit tachés de sang. La Twingo de la propriétaire avait également disparu. Les trois squatteurs, tous majeurs, ont été interpelés. Ils comparaitront en justice le 10 janvier prochain.