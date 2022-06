Saint-Nazaire : en pleine chaleur, un bébé retrouvé mort dans une voiture

Un petit garçon d'un an a été retrouvé ce lundi 20 juin vers 17H30 inanimé dans une voiture. L'enfant était là, attaché dans son siège auto "depuis plusieurs heures" en pleine chaleur. La procureure de Saint-Nazaire a ouvert une enquête.

Des parents ont laissé leur bébé dans la voiture pendant des heures en pleine chaleur. L'enfant est mort. Cela s'est passé lundi après-midi 20 juin à Saint-Nazaire.

Boulevard Wilson, sur le front de mer, pas très loin du centre-ville. Il est 17h30 quand ce petit garçon de 12 mois est découvert dans une voiture garée sur le boulevard, l'enfant est inanimé. Les pompiers n'ont rien pu faire. Avant l'orage de la soirée, il fait lourd, la température extérieure ce lundi après-midi frôle avec les 30 degrés, on imagine à l'intérieur d'une voiture. Selon certains témoignages, les parents auraient ainsi laissé leur bébé, attaché dans le siège auto à l'arrière de leur voiture, depuis le matin. "Plusieurs heures en tous cas" confirme la procureure de Saint-Nazaire, Sylvie Canovas-Lagarde.

Les parents, un couple de Nazairien, auditionnés

La procureure a ouvert une enquête et auditionné les parents. Ce couple de Nazairien a-t-il oublié son enfant ? est-ce seulement possible ? L'enquête en cours devra répondre à ces questions. "C'est une tragédie absolue" conclue la procureure qui n'en dira pas plus car "le reste de la famille, les proches, les amis, ne sont pas encore au courant".