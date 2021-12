Saint-Nazaire : face aux agressions en hausse, l'office HLM Silène lance un plan sécurité

Des agressions plus nombreuses et plus violentes. Ces derniers mois, les agents de l'office HLM de la ville de Saint-Nazaire sont régulièrement victimes de menaces, d'insultes ou de coups. Pour mieux protéger ses employés mais aussi celle de ses locataires, Silene lance son plan sécurité.

11 agressions depuis le début de l'année. La plus marquante restera celle de cet agent, frappé par un trafiquant de drogue aux pieds des immeubles dans le quartier de la Trébale fin mai. Avec une triple fracture de la mâchoire et plusieurs mois d'arrêt, l'agent n'a repris le travail que récemment dans un autre quartier. Des coups, mais aussi des insultes, des menaces de mort, "c'est régulier et c'est oppressant pour nos agents qui vont sur le terrain, aux pieds des immeubles," raconte Maïgwenn Guégan, directrice proximité qui encadre ces 74 travailleurs isolés pour Silène. Elle-même victime de menaces en 2019, elle a porté plainte, son agresseur a été condamné à 3 mois de prison ferme. Mais ces condamnations sont rares, même si à chaque fois, il y a un dépôt de plainte car il est toujours difficile d'identifier les agresseurs.

1 Nazairien sur 3 vit dans un logement social Silène

C'est pourquoi Silène, qui héberge un Nazairien sur 3, met en place un plan sécurité, une sorte de boîte à outils pour mieux protéger ses salariés. D'autant que la tension du marché, avec 5 mille candidats au logement social sur liste d'attente dont 3600 primo-arrivants, rajoute du sel sur les plaies. Dans les 7 centres d'accueil Silene, les agents aussi sont souvent pris à parti. Ils ont déjà un bouton directement relié avec la police, mais à partir de janvier, ces locaux seront également équipés de caméras de vidéo-surveillance. Le bailleur a mis 18 000 euros sur la table. Et les candidats au logement qui se comportent mal avec un agent sont exclus des listes pour 2 ans.

Un locataire condamné pour traffic de drogue est expulsé

Ce n'est pas tout. Les agents de terrain ont récemment reçu un boîtier, avec une dragone, relié à une plateforme de sécurité avec même un code secret pour dire "au secours". Ce boîtier géolocalise l'agent, et si besoin, les forces de l'ordre peuvent intervenir. Autre mesure mise en place : la sécurisation des halls d'immeubles. Pour mieux lutter notamment contre les trafics de drogue et les guetteurs, l'office HLM a équipé plus de 200 entrées de digicodes et autres badges pour un montant d'1,5 millions d'euros. A propos de trafics de drogue, désormais quand un locataire est officiellement condamné, il est également expulsé de son logement pour trouble du voisinage. Une expulsion est actuellement en cours d'ailleurs, une locataire ayant été condamnée cet été.

Le boîtier avec la dragone relié directement à une plateforme de sécurité pour les agents de Silène trop souvent victimes d'agressions, 11 depuis le début de l'année - silène

Des caméras dans les immeubles de Prézégat

"Nous n'avons pas de baguette magique mais nous faisons tout ce que nous pouvons en partenariat avec la Ville, la Police et la Justice" explique Xavier Perrin, président de Silène qui annonce lancer l'expérience de caméras de vidéoprotection dans les halls et les caves des 4 immeubles de Prézégat. Un quartier de Saint-Nazaire où une fusillade a éclaté fin septembre.

Enfin, à propos du vandalisme, 800 plaintes l'an dernier et 200 000 euros de réparations pour le bailleur, "l'équivalent de 7 logements neufs" déplore Sandrine Williamson, la directrice générale de Silène. "Mais par principe, on essaye de remplacer les vitres brisées, d'effacer les tags, car sinon, on donne l'impression d'une zone de non droit et là, ça peut se dégrader très très vite". Et de rappeler que "c'est toujours une minorité qui pourrit la vie de la grande majorité, c'est aussi pour nos locataires qu'on a voulu réagir".