Saint-Nazaire : il force sa compagne à se jeter par la fenêtre

Une femme de 32 ans a été hospitalisée samedi après avoir chuté du premier étage d'un immeuble de Saint-Nazaire. C'est son compagnon qui lui a intimé l'ordre de sauter par la fenêtre. Il était ivre.

Un Nazairien de 35 ans a été écroué au cours du week-end, il est poursuivi pour violences conjugales, il aurait forcé sa compagne à sauter par la fenêtre de leur appartement. Il fait encore nuit samedi matin quand les policiers sont alertés par les voisins, une femme est tombée par la fenêtre du premier étage, elle gît au sol au pied de cet immeuble de la rue d'Anjou, dans le centre-ville de Saint-Nazaire.

L'homme était ivre, il dit ne se souvenir de rien

La victime, âgée de 32 ans, souffre d'une fracture lombaire et de nombreuses ecchymoses, d'abord hospitalisée à Saint-Nazaire elle a été transférée au CHU de Tours. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'homme serait rentré ivre au domicile avant de porter des coups à sa compagne et de la menacer avec un couteau et une barre de fer. L'intéressé affirme n'avoir aucun souvenir de la scène. Il a été placé en détention provisoire.