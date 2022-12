Saint-Nazaire : il tire sur un homme parce qu'il juge que sa voiture a été mal lavée

La nuit vient juste de tomber dans les rues de Saint-Nazaire, lorsque qu'au moins un coup de feu résonne dans la rue du Général Sarrail, à l'entrée de la ville samedi 17 décembre. Un ou plusieurs témoins appellent la police, qui se déplace rapidement sur les lieux.

Un différend autour du lavage de voiture

Les forces de l'ordre découvrent un homme de 22 ans, blessé à la jambe avec une plaie. Ce dernier est rapidement pris en charge par le SAMU qui l'emmène à l'hôpital de Saint-Nazaire, pour passer au bloc opératoire. Dans la foulée, les enquêteurs cherchent à comprendre ce qui a pu se passer, parce que l'auteur du coup de feu a pris la fuite.

Rapidement, un scénario semble se dessiner. Cet homme de 22 ans aurait rendu service en lavant la voiture d'un autre homme, âgé de 37 ans. Seulement, ce dernier est "mécontent" de cette prestation et le fait savoir. Il repart, puis revient plus tard mais armé. C'est à ce moment-là qu'il ouvre le feu sur ce jeune et le blesse.

Tentative de meurtre

Depuis, les enquêteurs ont retrouvé l'identité de cet homme de 37 ans. Les forces de l'ordre l'ont interpellé sur son lieu de travail lundi. Les faits ont été requalifiés et cet homme est désormais accusé de tentative de meurtre. Le dossier est désormais entre les mains du tribunal judiciaire de Nantes. Le mis en cause devait être présenté à un magistrat ce mercredi après-midi.