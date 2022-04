Saint-Nazaire : il vole un téléphone, prend la fuite et se fait violemment percuter par une voiture

Tout est allé très vite ce vendredi matin sur le boulevard Sunderland à Saint-Nazaire. Un jeune homme de 16 ans dans un bus demande à un autre passager d'emprunter son téléphone pour passer un coup de fil. Le bus s'immobilise à un arrêt et le jeune en profite pour prendre la fuite avec le téléphone de sa victime. Il descend et traverse la route à toute vitesse et se fait violemment percuter par une voiture.

La conductrice, 58 ans, rentre de son travail à ce moment-là. Selon les témoins, elle n'a pas pu éviter le jeune. Les prélèvements alcool et stupéfiant effectués sur cette dame se sont révélés négatifs.

Un autre jeune a été blessé au genou mais a quitté les lieux, ne voulant pas parler aux policiers. Le jeune homme gravement blessé a été transporté par hélicoptère au CHU de Nantes. Il a été pris en charge par le service de neurochirurgie. Une enquête a été ouverte par la police de Saint-Nazaire pour faire toute la lumière sur cet accident.