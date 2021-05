Saint-Nazaire : ils brisent la vitre d'un bus car le chauffeur aurait refusé de les faire monter sans masque

Ce lundi après-midi, dans le quartier de Villès Martin à Saint-Nazaire, la vitre arrière d'un bus de la Stran a littéralement volé en éclats. Un témoin dit avoir entendu des détonations et aperçu deux jeunes . A proximité de l'arrêt de bus, les policiers appelés par la compagnie de bus, repèrent un adolescent connu de leurs services et dont la tenue correspond au signalement des témoins. Les images de vidéo-surveillance à bord du bus permettent d'identifier son complice-présumé, également connu des forces de l'ordre. Il est interpellé lundi vers 20 h15 et placé en garde à vue.

Déjà interpellés la semaine dernière

Les deux adolescents de 15 ans n'auraient pas supporté que le chauffeur refuse de les laisser monter à bord du bus car ils ne portaient pas de masque. Selon les premiers éléments de l'enquête, le second mineur serait le porteur de l'arme de poing qui n'a pas été retrouvée. Il pourrait avoir brisé la vitre avec la crosse de l'arme. Les deux suspects ont déjà été placés en garde à vue la semaine dernière suite à une tentative de vol d'un scooter sous la menace d'une arme près du centre commercial Océanis. Ils ont été remis en liberté car des investigations supplémentaires étaient nécessaires.

La délinquance des mineurs ne cesse d'augmenter à Saint-Nazaire. Elle représente 29 % des affaires.