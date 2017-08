Saint-Nazaire : ils volent une voiture et tombent sur le RAID

Des policiers du RAID qui ne faisaient que transiter par Saint-Nazaire ont interpellé mardi matin à l'aube trois jeunes au volant d'une voiture volée.

Trois adolescents, deux garçons et une fille, tous âgés de 17 ans ont été arrêtés mardi matin vers six heures à Saint-Nazaire, ils étaient à bord d'une voiture volée un peu plus tôt dans le quartier de Kerlédé. Le véhicule, un Citroën Evasion, roulait tous feux éteints et faisait des embardées sur la chaussée.

Les policiers du RAID ne faisaient que passer par là

Le trio a eu la malchance de croiser la route d'un convoi du RAID en transit, plusieurs véhicules de l'antenne de Rennes étaient en train de traverser Saint-Nazaire. Les policiers de l'unité spéciale ont donc vite repéré la Citroën et son drôle de conducteur. Ils ont intercepté le véhicule volé rue Camille Desmoulins avant d'appeler leurs collègues nazairiens.