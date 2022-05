Un incendie ce jeudi vers 13h30 dans un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble de 7 étages dans le quartier de la Bouletterie. 14 personnes ont été intoxiquées par les fumées, une maman et son bébé de 4 mois hospitalisés par précaution. L'appartement était vide au moment du sinistre.

Saint-Nazaire : incendie dans un immeuble à la Bouletterie, une maman et son bébé intoxiqués hospitalisés

Il est 13h30 rue des Frenes dans le quartier de la Bouletterie à Saint-Nazaire ce jeudi quand les pompiers sont appelés pour un incendie. Les flammes ont ravagé un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble de 7 étages mais l'incendie va être rapidement maîtrisé ce qui va éviter sa propagation.

Une heure après l'incendie, une fumée noire se dégage toujours de l'appartement, 14 habitants sont pris en charge pour intoxication © Radio France - Hélène Roussel

L'appartement en question était vide au moment du sinistre mais 14 habitants de l'immeuble qui ont voulu fuir en descendant l'escalier ont été intoxiqués par les fumées. Les secours ont improvisé un centre médical dans la maison de quartier juste à côté. Une maman et son bébé de 4 mois ont été hospitalisés par mesure de précaution, mais de pas de blessés graves à déplorer. "La plupart des habitants sont restés chez eux portes fermés et sont indemnes" assurent les pompiers. Les causes de cet incendie demeurent inconnues. Une enquête a été ouverte.