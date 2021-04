Saint-Nazaire : jugée pour avoir projeté à terre son bébé de 9 mois

Petite, cheveux mi-longs, vêtue d'un pull rouge et d'un jean, la jeune mère de famille s'exprime bien derrière son masque noir. Elle reconnaît que dans un premier temps, elle avait fait croire à un accident. Ce 18 novembre 2019, quand elle appelle les secours, elle explique que "son bébé de 9 mois est tombé du canapé, alors qu'elle a juste tourné la tête". L'enfant souffre d'un gros traumatisme crânien, d'une fracture, d'un hématome à la tempe. Après examen, les médecins constatent que les lésions ne peuvent résulter d'une simple chute de canapé; ils découvrent aussi une fracture ancienne à un tibia.

Epuisée, elle voulait qu'il arrête de pleurer

Après plusieurs versions mensongères, la jeune femme finit par craquer et avouer : _" j'étais à bout, épuisée; le père ne m'aidait pas, j'étais enceinte d'un deuxième enfant. J'ai fait ce geste pour qu'il arrête de pleurer, je l'ai projeté au sol". Des propos qu'elle répète devant le tribunal. A l'audience, elle finit par reconnaître qu'elle l'a également secoué mais insiste sur le fait qu'elle ne voulait pas lui faire de mal. "C'était un appel à l'aide pour dire que je n'en pouvais plus "_ explique la prévenue qui était alors suivie par une puéricultrice et un éducateur. Son avocate Me Bouriachi évoque la fragilité du jeune couple aujourd'hui séparé; le père comme la mère ont été victimes de violences sexuelles. Actuellement, leurs deux enfants sont placés. La maman les voit deux fois par mois en compagnie d'un tiers. Il est encore trop tôt pour savoir si le petit garçon souffrira de séquelles suite à ses lésions.

15 mois d'emprisonnement avec sursis

La jeune femme a été condamnée à 15 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de 2 ans et obligation de poursuivre des soins psychologique. Une expertise médicale de l'enfant va être réalisée pour évaluer son préjudice. La procureure Michèle Pierson avait requis une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis rappelant que "quand on est parent, on doit être responsable et demander de l'aide si on est en difficulté".