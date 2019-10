Saint-Nazaire : l'adjoint aux finances Martin Arnout démissionne

Saint-Nazaire, France

C'est un nouvel épisode dans la crise que traverse la majorité municipale depuis le printemps dernier. Dans un communiqué, l'adjoint au maire de Saint-Nazaire en charge des finances, Martin Arnout annonce qu'il démissionne de son poste d'adjoint ainsi que de son mandat de conseiller communautaire à la Carène. Martin Arnout a été accusé par l'ancienne première adjointe Laurianne Deniaud d'avoir agressé sexuellement une conseillère municipale. La justice a classé l'affaire sans suite en juin dernier. Mais cette affaire continue de faire des remous

Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose..

C'est ce qu'écrit Martin Arnout dans son communiqué où il explique être victime d'une rumeur infondée. L'élu rappelle qu'en juin dernier, la procureure de la République a classé sans suite l'affaire d'agression sexuelle sur une conseillère municipale, faute d'infraction. Mais depuis, Martin Arnout dit subir toujours des attaques, des intimidations.

Il parle de menaces et de voies de fait, sans donner plus de détails car il a porté plainte; ces faits sont donc aux mains de la justice. Il estime que "face à cet acharnement, la situation est devenue insupportable pour lui et ses proches".'I l préfère donc démissionner.

Autre raison qui le pousse à partir; dès la fin juin le maire-sortant David Samzun avait fait savoir qu'il ne le reprendrait pas sur sa liste pour les prochaines élections. Martin Arnout dit avoir trouvé du travail dans le privé.

On ne sait pas encore à qui ses délégations vont être attribuées. Un nouveau conseiller municipal devait faire son entrée dans l'assemblée. Cette affaire a déjà fait de gros dégâts au sein de la majorité municipale qui s'est divisée, déchirée. Plusieurs élues qui se sont vu retirer leurs délégations ont créé leur propre groupe. Au dernier conseil municipal l'ambiance était très tendue et cela ne devrait pas s'améliorer à l'approche des prochaines élections de mars .