Saint-Nazaire : l'ancienne conseillère municipale annonce avoir porté plainte contre un ex-adjoint

L'affaire avait été classée sans suite "pour absence de preuves" par la procureure de Saint-Nazaire en juin dernier. Dans un communiqué en date du 6 mars, l'ex-conseillère municipale Gaëlle Betlamini annonce qu'elle a porté plainte pour viol avec constitution de partie civile le 3 décembre auprès du Doyen des juges d'instruction de Nantes, contre l'ancien adjoint au maire, Martin Arnout. Tous deux ont démissionné de leurs fonctions l'an dernier.

"J’avais fait le choix de ne pas communiquer autour de ce dépôt de plainte, craignant de revivre violence et haine" explique Gaëlle Betlamini, "la sortie prochaine d’un documentaire de France Télévisions présenté en avant-première à Nantes hier soir et le débat qui a suivi, la diffusion d’un podcast évoquant l’affaire, la sollicitation de journalistes sur les suites de la procédure, me poussent aujourd’hui à sortir de ma réserve. Il a fallu plusieurs mois pour déposer cette plainte ; surmonter peur, souffrance et honte.J’ai eu ce courage aussi parce qu’une autre femme s’est manifestée spontanément suite à la publicité donnée à l’affaire l’année dernière. Elle a apporté son témoignage, relatant les faits qu’elle avait subi de la part du même homme.

"Ceux qui attaquaient ma crédibilité en l’absence de plainte, qui se faisaient passer pour les victimes d’un complot politique au mépris de toute décence, trouveront sans doute encore des prétextes pour s’offusquer, plutôt que d’assumer leurs responsabilités."

"Je ne suis pas responsable du calendrier"

A ceux qui s'interrogent d'une sortie du silence à huit jours du premier tour des élections municipales, Gaëlle Betlamini répond "Je ne suis pas responsable du calendrier du 8 mars, de la justice ou de leurs échéances électorales. Cessons d’expliquer aux victimes ce qu’elles ont à faire et d’inverser en permanence la charge de culpabilité".

Cette affaire a déchiré la majorité municipale de Saint-Nazaire. Plusieurs élus ont dû quitter leurs fonctions. Deux adjointes ou ex-adjointes au maire se présentent contre le maire-sortant David Samzun qui n'a pas obtenu l'investiture du PS suite à cette affaire.