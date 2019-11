Saint-Nazaire : l'auteur présumé d'une agression sexuelle à la sortie d'une discothèque interpellé

Il est soupçonné d'avoir agressé sexuellement une femme qui sortait seule de discothèque à Saint-Nazaire, de lui avoir touché la poitrine à plusieurs reprises dans la nuit du 9 au 10 novembre. Un homme de 27 ans a été interpellé jeudi à Saint-Nazaire et placé en garde à vue .

Saint-Nazaire, France

Le 12 novembre dernier, une femme de 42 ans a déposé plainte pour "agression sexuelle". Elle raconte avoir été suivie par un homme entreprenant alors qu'elle sortait seule de la discothèque la Guinguette près du front de mer, dans la nuit du 9 au 10 novembre. A plusieurs reprises, elle a tenté de le repousser mais il a réussi à glisser sa main dans son blouson et à lui toucher la poitrine fermement. Il a même réussi à la faire chuter au sol et a continué à lui toucher les seins. Après avoir asséné quelques coups, la femme a réussi à s'enfuir.

Il cherchait une compagnie féminine

Les semaines suivantes, un dispositif de surveillance a été mis en place. Les policiers on constaté que l'homme, âgé de 27 ans, se positionnait devant la discothèque et avait pour habitude de suivre et d'aborder des femmes seules.

Interpellé ce jeudi à Saint-Nazaire, selon la police il a reconnu les faits expliquant "qu'il cherchait une compagnie féminine et que l'alcool lui faisait faire n'importe quoi".