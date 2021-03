Saint-Nazaire : l'auteur-présumé de plusieurs cambriolages de commerces interpellé

Il est soupçonné d'avoir cambriolé une boulangerie,un bar-tabac et un salon de coiffure après avoir forcé leur porte d'entrée ce mardi soir dans le centre-ville de Saint-Nazaire.Un jeune de 19 ans a été interpellé par les policiers à proximité des commerces. Il a été placé en garde à vue.

Mardi soir, vers 21h30, les policiers sont appelés suite à un cambriolage dans une boulangerie du centre-ville de Saint-Nazaire. La porte d'entrée du commerce a été forcée et le fond de caisse dérobé. Alors qu'ils procèdent aux constatations, l'alarme d'un bar-tabac voisin se déclenche. Les forces de l'ordre se rendent sur place et constatent que là aussi, la porte vitrée a été cassée et que le fond de caisse a également été volé.

Soupçonné de cinq cambriolages

A proximité du magasin, les policiers remarquent un jeune homme, connu de leurs services. Dans ses poches, ils découvrent une partie du préjudice du bar-tabac et des bouts de verre. Près du lieu d'interpellation, ils trouvent des paquets de cigarettes et le tiroir-caisse du bar-tabac. Agé de 19 ans, le suspect, sans domicile fixe est placé en garde à vue.

Après enquête, il est constaté qu'un autre cambriolage s'est déroulé le même soir dans un salon de coiffure voisin; là encore le fond de caisse a disparu. Le jeune homme est également soupçonné d'être l'auteur de deux autres vols à Saint-Nazaire, à l'automne dans un autre salon de coiffure et en février dans une pharmacie. A chaque fois, le préjudice financier n'est pas très important mais "cela fait partie de la délinquance d'habitude" déplore un policier.