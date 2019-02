Saint-Nazaire : l'école de musique fermée toute la semaine suite à un incendie

Saint-Nazaire

Les experts sont encore sur place ce lundi matin mais d'ores et déjà une chose est sûre : le conservatoire de musique sera fermé au moins toute cette semaine après l'incendie qui a endommagé le bâtiment dans la nuit de vendredi à samedi. En pleine nuit, le feu, d'origine volontaire selon les secours, a pris dans une poubelle située devant l'école de musique. Les flammes ont causé de gros dégâts au niveau de l'accueil et dans une pièce attenante; une pièce où une vitre a également été brisée. Une conduite de gaz a aussi été détruite. Un millier de foyers se sont retrouvés privés de gaz samedi, le temps des réparations.

Le feu est parti d'une poubelle devant le conservatoire © Radio France - Anne Patinec

Plus de 1 000 élèves fréquentent l'établissement

Le temps du nettoyage et de la sécurisation des locaux endommagés par la chaleur et par les fumées , le conservatoire sera fermé. Plus de 1 000 élèves, notamment des scolaires en classes CHAM (classes à horaires aménagés muisque), fréquentent l'école de musique chaque semaine. On y enseigne le chant, la musique classique, le jazz mais aussi des instruments traditionnels comme la bombarde.