Saint-Nazaire : la conseillère municipale, victime présumée d'abus sexuels, s'exprime publiquement

Après avoir signé une tribune la semaine dernière, le collectif "ils ne nous feront pas taire", qui regroupe 11 élus du conseil municipal de Saint-Nazaire, a organisé une conférence de presse ce mercredi. Dans une ambiance pesante, visages fermés, elles sont cinq femmes élues à prendre la parole. A tour de rôle, elles lisent des communiqués qui retracent la chronologie des faits, dénoncent un climat "sexiste" qui règne à la mairie de Saint-Nazaire puis reprochent au maire David Samzun de ne pas avoir pris ses responsabilités et saisi la justice dès l'an dernier, quand elles l'ont alerté à plusieurs reprises après avoir recueilli les confidences d'une des leurs, se disant victime d'une "relation non consentie avec un adjoint au maire".

Pour la première fois, la victime présumée, conseillère municipale, qui s'était confiée à quatre collègues élues s'exprime publiquement, la gorge nouée, tremblante.

Je suis Gaelle Betlamini Da Silva, je suis celle qui a parlé. Parler pour survivre, pour trouver aide et soutien. Avant, c’était silence pour préserver ma famille, mes enfants, mon mari. (...) Aujourd’hui, je suis dans l’incapacité de travailler, je suis affaiblie physiquement de toute la violence déchaînée sur moi, sur nous. C’est tellement injuste après avoir déjà subi tant de violence, qu’en parlant à notre maire en qui nous avions pleinement confiance, nous ayons subi et subissions encore davantage de violence, encore et encore (...). Ces femmes qui m’ont soutenue et accompagnée dès le début, ont subi la défiance, le rejet, et la violence à leur tour pour avoir accueilli ma parole (...)"