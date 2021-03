Saint-Nazaire : La députée Audrey Dufeu va rencontrer le ministre de l'Intérieur

Audrey Dufeu, la député LREM de Loire-Atlantique va rencontrer Gérald Darmanin dans quinze jours pour lui dire, les yeux dans les yeux, qu' il faut des effectifs de police supplémentaires dans sa circonscription. La députée La République En Marche de Saint-Nazaire arrivera avec la synthèse du Beauvau de la sécurité qu'elle organise cette semaine dans sa circonscription.

Convaincre le ministre de l’Intérieur

Comme David Samzun, le maire de saint-Nazaire, la député Audrey Dufeu avait écrit l'an dernier au ministre de l’Intérieur qui évoquait alors un « excédent de 15 gradés et gardiens de la paix »."Sa réponse ne me parait pas adaptée et c'est pour cette raison que j'aurai un entretien en direct avec lui pour lui montrer et lui expliquer la situation du territoire nazairien" dit la députée LREM.