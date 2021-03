Saint-Nazaire : la "guerre de territoire" les mène en prison

Le 4 novembre dernier, dans une cave de Montoir-de-Bretagne, une altercation entre deux bandes dégénère avec des coups de feu. Un jeune de 24 ans est blessé à la hanche, d'une balle de 9 mm. Le dossier de tentative de meurtre est à l'instruction à Nantes. Mais ce jeudi 18 mars, l'homme qui a été blessé, père de trois enfants, est prévenu, jugé en comparution immédiate et poursuivi pour "vol avec violence et en réunion". Avec deux camarades du quartier du Petit Caporal, ils sont accusés d'avoir volé une sacoche contenant de la drogue et de l'argent . Comme souvent dans les affaires de stupéfiants, les victimes n'ont pas déposé plainte.

Rivalités entre quartiers

Les trois prévenus, qui contestent le vol ont demandé un délai pour leur défense. Ils seront jugés sur le fond le 19 avril. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce jour de novembre, les Nazairiens qui étaient accompagnés d'un mineur, seraient venus prendre une place de deal tenue par des jeunes de Montoir. Avec violence, ils auraient dérobé une sacoche contenant de la drogue et de l'argent. Ce qui n'aurait pas plu aux trafiquants déjà installés à Montoir qui se seraient défendus, armes au poing. Cette affaire illustre le fait que les trafics de drogue ne touchent pas que les grandes villes.

Pour la procureure, Mathilde Defrétin « On est dans le cadre d’une guerre de territoire, de rivalités entre quartiers avec une multitude d'armes encore dans la nature ». Pour elle, "cette affaire montre l'ancrage d'une délinquance dure sur fond de stupéfiants, très ancrée" . Et où on n'hésite pas à faire usage des armes. En attendant d'être jugés sur le fond concernant le vol de la sacoche, les trois prévenus, qui nient les faits sont incarcérés. Un placement en détention afin "d'éviter tout risque de pression, de concertation et être sûrs qu'ils se représentent" selon la présidente du tribunal.