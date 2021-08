Saint-Nazaire : la police découvre de la drogue dans une cave d'immeuble

A Saint-Nazaire, la police a découvert de la drogue dans une cave d'immeuble du quartier de la Chesnais. Le secteur de la rue des Troènes est connu par être un point de trafic. Tout est parti d'une jeune mineur qui avait lâché un trousseau de clés en voulant échapper à un contrôle de la BAC. Finalement les policiers découvrent que l'une des clés ouvre l'accès aux caves du 15 rue des Troènes, et une autre ouvre une cave d’où émane une forte odeur de cannabis. A l'intérieur, il y avait des sacs contenant plus d'un kilo de résine de cannabis, 95 grammes d’herbe de cannabis, et deux grammes et demi de cocaïne. La drogue était emballée dans des paquets avec tous le même logo. Le jeune mineur avait déjà été entendu par la Police Judiciaire en mai dernier pour un autre kilo de résine de cannabis découvert cette fois-ci dans sa propre cave, toujours dans ce même quartier. Interpelé ce lundi matin à 9h, le jeune mineur nie les faits. Il a été remis en liberté avec une convocation en justice devant le juge des enfants pour mise en examen.