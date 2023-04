Saint-Nazaire : la police municipale équipée de caméras portables

Les policiers municipaux de Saint-Nazaire sont désormais équipés de caméras portables, accrochées à leur uniforme. La préfecture de Loire-Atlantique a autorisé huit "caméras individuelles mobiles". Selon la ville de Saint-Nazaire, "l'objectif est de contribuer à apaiser les interventions en prévenant les éventuels incidents ainsi que de fiabiliser le cadre règlementaire lorsque ces interventions font l’objet de suivi ou de suites judiciaires".

ⓘ Publicité

Les personnes contrôlées seront informées du déclenchement de la caméra, et ne pourront pas s’opposer à la captation vidéo. Les images enregistrées seront automatiquement supprimées au bout d’un mois, sauf s'il y a une procédure judiciaire. Le règlement et les informations sur les modalités d'information, d'accès et d'effacement des données sont accessibles sur le site internet de la Ville de Saint-Nazaire.