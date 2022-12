Saint-Nazaire : la présence de la police dissuade-t-elle les dealers à Méan-Penhoët ?

Une dizaine d'agents étaient présents encore une fois ce mardi 6 décembre dans le quartier Méan-Penhoët à Saint-Nazaire. Pas d'interpellation ni de flagrant délit cette fois, mais plusieurs contrôles d'identité et une "présence qui se veut dissuasive. Ca fonctionne, je trouve le quartier beaucoup plus tranquille au moins dans l'après-midi. Avant, ici, il y avait au minimum une vingtaine d'individus et qui dealaient jour et nuit à ciel ouvert" confie le commandant, chef d'unité au commissariat de Saint-Nazaire.

Le patron du café, le Marigny, confirme. "Je retrouve mes clients progressivement. C'était infernal il y a encore peu de temps avec tous ces trafics sur le parkings. C'est redevenu un peu plus calme" concède Daniel derrière le comptoir. Depuis que les habitants et les commerçants ont alerté sur leur fort sentiment d'insécurité, la police a renforcé ses rondes. "C'est rassurant, mais pas suffisant" nous dit Ana, qui fait sécher son linge dans la laverie. "Ils s'éparpillent quand ils voient les forces de l'ordre, mais ils reviennent aussi sec. C'est infernal, je ne peux plus rentrer chez moi à pied le soir passé 21 heures", et Ana nous dit qu'elle a l'intention de déménager.

Des habitants mis à contribution

Du côté des pouvoirs publics et de la police, pas question en revanche de baisser les bras. Dans ce quartier près des Chantiers où les clients de cocaïne et de cannabis sont nombreux, les forces de l'ordre comptent aussi sur les riverains pour mettre fin aux trafics. "Avec la table ronde le mois dernier, on leur a demandé de nous signaler les plaques d'immatriculations suspectes, ou les numéros de logements ou de squat" explique le commandant. Une tactique qui peut porter ses fruits. Sur la base d'un signalement récemment, un dealer a pu être interpellé chez lui et condamné à 5 mois de prison ferme.

