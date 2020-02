Saint-Nazaire : le buraliste met le braqueur en fuite

Selon Olivier, le patron du bar-tabac de la rue du Maine, l'agression a à peine duré une minute. Il est 19h30 ce mercredi soir. Le commerçant s'apprête à fermer quand un jeune cagoulé, ganté, le bas du visage masqué, sort une arme de poing et réclame la caisse. "J'ai gardé mon calme" raconte le commerçant "et puis j'ai pris une petite bombe, une bombe de couleurs qui en plus tâche les vêtements et je lui en ai mis plein le visage". Installé depuis 17 ans, Olivier n'avait jamais connu d'agression jusqu'à ce jour. "Cela fait partie des risques du métier, mais je n'ai pas eu peur" explique le buraliste, très calmement.

Le jeune braqueur a aussitôt pris la fuite sans avoir volé quoi que ce soit. Le suspect n'a pas encore été retrouvé