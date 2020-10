Saint-Nazaire : le corps retrouvé près de la gare SNCF est celui de Nora Abdelmalek

L'autopsie menée ces derniers jours après la découverte d'un corps, dans la nuit de lundi à mardi, près de la gare ferroviaire de Saint-Nazaire, a confirmé les inquiétudes de la famille de Nora Abdelmalek, disparue le 10 septembre. Dans un message publié, ce jeudi après-midi, la sœur de cette mère de famille de 38 ans, indique que le corps retrouvé par l'agent SNCF est bien celui de Nora Abdelmalek.

Le corps de Nora identifié grâce à ses effets personnels

"Ma sœur n'est plus de ce monde, a sobrement rédigé Sonia sur Facebook. L'enquête suit son cours et les circonstances exactes de la mort verront jour après enquête judiciaire. Je vous remercie pour toute l'aide apportée par tous et toutes." Ce message clôt les espoirs des proches de retrouver la mère de famille, arrivée à Saint-Nazaire cet été, saine et sauve.

Ces derniers jours d'importants moyens avaient été engagés pour ratisser le secteur de la gare SNCF et la zone verte à proximité du domicile où Nora Abdelmalek avait emménagé, il y a quelques mois, à la suite de l'ouverture d'une information judiciaire pour "disparition inquiétante". Le 4 octobre, une battue avait même été organisée par la famille de cette mère deux enfants en bas-âge, en vain. Dans un bref communiqué, le parquet de Saint-Nazaire confirme à France Bleu Loire Océan, ce jeudi soir, que "la famille a identifié les objets découverts auprès du corps retrouvé près de la gare comme appartenant à Nora Abdelmalek".