Saint-Nazaire : le docker "pâtit de la réputation de son frère et de son père"

Un docker de 27 ans dont le père et le frère sont en prison pour trafic de cocaïne, était devant le tribunal de Saint-Nazaire ce vendredi. Relaxé pour violences, mais condamné en revanche à 8 mois de prison avec sursis pour détention de cannabis, outrage, rébellion et menaces de mort sur agents.

"On l'interpelle parce qu'il s'appelle M. Lorcy. Il pâtit de la réputation de son père et de son frère (NDL : tous les deux dockers en prison pour trafic de cocaïne) , mais il n'est ni l'un ni l'autre" s'insurge l'avocate de la Défense. Maître Sophie Roux dénonce une enquête "faite à l'envers". "Il suffisait d'une simple vérification avant d'aller interpeller mon client".

Mardi soir, aux pieds d'un immeuble rue Marcel Sembat à Saint-Nazaire, lieu de deal bien connu de la police, un consommateur est interpellé avec des sachets de cannabis pleins les poches. En garde à vue, il va donner l'appartement du prévenu comme étant l'adresse de son fournisseur. On saura après l'interpellation du jeune docker, 27 ans, qu'il ne peut pas être le vendeur car il était ce mardi soir, à la même heure, sur son lieu de travail. Les policiers arrêtent l'usager à 18h45 quand le docker badgeait à 18h51 à la sortie du Port Autonome de Montoir. Il ne sera donc pas poursuivi pour vente de cannabis. Mais c'est bien pour cette raison au départ que les policiers viennent l'interpeller le mercredi matin. Une interpellation mouvementée.

Je mémorise tous vos visages, je vais vous tuer" - le prévenu

Les agents affirment lui avoir expliquer leurs motifs, lui assure qu'on ne lui a pas répondu quand il a posé la question et tout dégénère. Le jeune homme se met à insulter les 4 policiers présents, et crie : " je mémorise tous vos visages, je vais vous tuer, je vous hais". Les agents tentent de le neutraliser, de lui mettre les menottes, mais le jeune homme ne se laisse pas faire, se débat. L'un des policiers reçoit un coup de coude. Il faudra 3 agents pour le maîtriser. A terre, puis en route pour le commissariat, il continue de proférer insultes et menaces. "Sans rien me dire, ils m'ont sauté dessus pour m'interpeller. Je n'ai pas compris pourquoi et ça m'a énervé, je m'excuse, je n'avais pas l'intention de les taper" explique ce grand jeune homme, qui comme le décrit la procureure, "n'est pas un poids plume".

En perquisition, les agents retrouvent 200 euros en liquide dans une sacoche, "un simple retrait", une trentaine de grammes de résine de cannabis dans des sachets rangés dans un meuble de la cuisine et dans des oeufs Kinder et puis une balance de précision. "Notre consommation personnelle" assure le prévenu. Sa compagne dit la même chose dans les procès-verbaux. Le jeune docker écope de 8 mois de prison avec sursis pour outrage, rébellion, menaces de mort sur agents et usage de stupéfiants. Montant du préjudice à régler aux policiers : 3200 euros.