Saint-Nazaire : le fils soupçonné d'avoir tué sa mère a été interné

Le fils aurait-il tué sa mère ? A Saint-Nazaire, les enquêteurs ont visiblement peu de doutes après avoir découvert dimanche 1er janvier le corps d'une femme à son domicile. La victime, 65 ans, présentait de très violentes traces de coups au visage. Le fils a été interpellé dans la foulée tout près des lieux du drame. Placé en garde à vue quelques heures seulement avant d'être interné.

Avalix, quartier calme et résidentiel sur le chemin du bois Joalland. Seuls stigmates de la tragédie, ces scellés rouges de la police nationale aux portes et aux fenêtres de la maison. C'est un voisin dimanche qui tombe sur le fils et lui demande des nouvelles de sa mère, "ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu" lui-dit-il. La réponse fuse : "elle est morte".

Le voisin découvre alors le corps et appelle la police, qui très vite penche pour la piste criminelle, vu l'état du visage de la victime. La mère a été frappée avec un objet c'est certain, lequel ? "On ne sait pas encore" assure la procureure de Saint-Nazaire mais les premiers résultats de l'autopsie sont sans appel : traumatisme crânien majeur.

Une enquête pour homicide volontaire sur ascendant

Une enquête pour homicide volontaire sur ascendant est ouverte. Le fils, 38 ans, qui ne vivait pas chez sa mère a été interpellé sur place. L'audition s'avère impossible, "le suspect tient des propos incohérents" précise le parquet. La garde à vue est levée au bout de quelques heures à peine. Le suspect est alors interné à l'hôpital d'Heinlex à Saint-Nazaire avant d'être transféré en psychiatrie à l'hôpital Saint-Jacques à Nantes.

"la mère était morte depuis plusieurs jours"

Autre sordide révélation : la mort, selon l'autopsie, remonte à plusieurs jours, "peut-être une dizaine de jours". En attendant que le suspect puisse à nouveau être entendu, l'enquête se poursuit notamment avec les auditions de l'entourage de la victime comme du suspect, "qui ne vivait pas avec sa mère" rappelle la procureure.

Le parquet de Saint-Nazaire devrait se dessaisir au profit de celui de Nantes comme c'est toujours le cas en matière d'affaires criminelles.