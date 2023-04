Saint-Nazaire : le père d'un nourrisson placé en garde à vue pour des violences sur la mère

Une violente dispute a éclaté ce dimanche de Pâques entre les parents d'un nourrisson, né il y a seulement une semaine.

C'est la jeune maman, âgée de 30 ans, qui appelle la police ce dimanche vers 14 heures. Cette jeune femme affirme avoir été frappée par son compagnon, âgé lui aussi de 30 ans. Elle évoque une dispute au sein du couple, car elle aurait découché la nuit précédente. L'homme porte alors des coups à la jeune maman. Elle parvient à s'enfuir et appelle la police.

La victime est immédiatement prise en charge par les policiers nazairiens. Ils enregistrent sa plainte et l'orientent vers l'hôpital.

Les policiers se mettent alors à la recherche du suspect et du bébé. Les recherches effectuées au domicile et chez la mère du suspect sont vaines. Mais un contact téléphonique est finalement établi. Et l'homme accepte de se rendre de lui-même au commissariat.

Le père est placé en garde à vue. Son bébé est confié à une tante.

Dans son communiqué, la police de Saint-Nazaire précise que "les investigations se poursuivent et viseront à éclaircir les circonstances de cette affaire" et réaffirme que "la lutte contre les violences conjugales est une priorité pour les services de police."