Saint-Nazaire : le plus grand paquebot du monde victime d'un début d'incendie

Le feu s'est déclaré vers 23h15, samedi 28 août, sur Wonder of the Seas, le paquebot construit aux chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Près de 50 pompiers ont été mobilisés pour éteindre l'incendie.

Les conséquences de cet incendie auraient pu être bien plus dramatiques. Vers 23h15, ce samedi 28 août, le feu s'est déclaré sur Wonder of the Seas, le plus grand paquebot du monde construit aux Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. C'est dans une armoire électrique, située dans un local de 5 m² au niveau du pont 5, que le feu a débuté.

Près de 50 pompiers sur place

D'importants moyens ont été dépêchés sur place pour éviter la propagation des flammes : 48 pompiers dont une équipe spécialisée dans les interventions à bord des navires. "L'incendie a été maitrisé à l’aide des extincteurs du bord", expliquent les sapeurs-pompiers. Toute la nuit, une surveillance a été assurée par les spécialistes incendie aux Chantiers de l'Atalntique.