Saint-Nazaire : les bus de la Stran à l'arrêt de 14h à 15h en soutient aux 8 contrôleurs agressés mi mai

Les agents vont débrayer pendant une heure en solidarité avec les 8 contrôleurs agressés le 17 mai dernier alors que l'auteur présumé est jugé au tribunal ce jeudi à 14 heures. Le réseau sera totalement à l'arrêt à l'exception des transports scolaires, assurés normalement.

Nos agents ne sont pas là pour prendre des coups, l'un des contrôleurs a eu plus d'une semaine d'ITT" - directeur Stran

Les lignes régulière seront donc complètement interrompues, les agences commerciales fermées et le personnel se rassemblera au dépôt de 14 à 15h. Des perturbations sont à prévoir dès 13h30 et jusqu'à 15h30. C'est rare mais c'est un mouvement soutenu par la direction de la Stran qui souhaite elle aussi marquer le coup. "Nos agents ne sont pas là pour prendre des coups, l'un des contrôleurs a eu plus d'une semaine d'ITT (interruption temporaire de travail)" dénonce son directeur Sylvain Rochat.

A Saint-Nazaire, la sécurité se dégrade" - CGT Stran

"On voit bien qu'à Saint-Nazaire, la sécurité se dégrade, ça monte en pression, c'est tendu. On sent que ça peut dégénérer à tout moment" raconte Jean-Christophe Rocheteau, délégué CGT de la Stran. "On ne se fait aucune illusion, mais pour bien faire, il faudrait une police spécifique aux transports comme dans d'autres villes".

Ce 17 mai, à l'arrêt de bus Sunderland, près du lycée Aristide Briand et sur la route du Bois Joalland, un jeune homme s'énerve suite à un contrôle. Il frappe un contrôleur, parvient à s'échapper en proférant des menaces de mort selon la CGT, et revient avec un couteau, une lame d'environ 20 cm. "Heureusement, la police est vite arrivée. Mais on ne peut pas laisser passer ça. On a tous été très choqués" résume encore Jean-Christophe Rocheteau.

Les clients de la Stran ont été prévenus dès lundi 20 juin des perturbations pour ce jeudi, les abonnés par sms et mail, avec des affichages dans les écrans à bord des bus ou aux arrêts, et via les réseaux sociaux.