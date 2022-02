Saint-Nazaire : les Chantiers de l'Atlantique décrochent un nouveau contrat pour un parc éolien en Pologne

Les Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire vont participer à la construction du premier parc éolien en mer, F.E.W. BALTIC II, en Pologne. C'est la division "Atlantique Offshore Energy" des chantiers qui va concevoir la sous-station électrique et l'installer en 2025. Ce parc alimentera 350 000 foyers polonais en énergie renouvelable. RWE est un des leaders mondiaux de l'éolien en mer. C'est la deuxième collaboration entre RWE et Chantiers de l’Atlantique après une première commande en 2015.