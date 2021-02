Saint-Nazaire : les policiers l'empêchent de se suicider, il leur écrit une lettre pour les remercier

Un habitant de Pornichet a pris sa plume pour remercier les policiers de la BAC de La Baule, en Loire-Atlantique. Dans une lettre envoyée le 1er février, l'homme de 50 ans les remercie de "lui avoir sauvé la vie", ce soir du 19 janvier 2021, à 23h30. Sur le pont de Saint-Nazaire, il était sur le point de mettre fin à ses jours quand les policiers sont intervenus.

"Ils m'ont sauvé la vie"

"Sous l'effet conjugué de l'alcool et de circonstances personnelles et professionnelles, j'allais commettre l'irréparable", raconte l'auteur de la lettre. Les deux pieds sur le parapet du pont, à plus de 60 mètres du sol, il s'apprête à sauter. Par chance, il est repéré par un équipage de la Brigade anti-criminalité (BAC), qui effectue sa ronde. "Avec courage et bravoure, les fonctionnaires m'ont rattrapé, poursuit-il. Je tiens à les féliciter. Ils ont très vite su discerner la gravité de la situation [...] Je regrette mon geste et je leur dois la vie. L'expéditeur salue "le professionnalisme et le sang-froid" des représentants des forces de l'ordre "qui ont permis d'apporter une issue positive à cette histoire." La lettre se termine par un sobre "merci" écrit en lettres majuscules.