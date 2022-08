Saint-Nazaire : Mona, le chien policier permet plusieurs saisies de drogue

En début de semaine, les policiers de Saint-Nazaire ont mené une opération anti-drogue, dans le quartier de la Trébale. Grâce à leur chien, Mona, ils ont saisi du cannabis, de la cocaïne et arrêté plusieurs personnes.

Le rôle de Mona a été déterminant dans les saisies de drogue et les arrestations du début de semaine à Saint-Nazaire, quartier de la Trébale. Voilà comment la police présente les choses. Ce mardi, une opération anti-drogue est donc lancée, route des Frechets, avec le chien de la brigade des stups. Première étape, un point de vente de drogue bien connu.

Les guetteurs se réfugient dans un appartement

Le chien marque une première fois avec insistance devant la porte d'un appartement où des guetteurs se sont réfugiés à l'arrivée de la police. Comme ils ne répondent pas, les policiers forcent la porte. À l'intérieur, ils trouvent 119 sachets de résine de cannabis destinés à la revente au détail ( soit 274 grammes), 1.670 euros en espèces, une balance de précision et un couteau de coupe. La locataire et trois jeunes hommes de 22, 23 et 30 ans sont arrêtés.

Dans les caves et dans une voiture

Ils descendent ensuite dans les caves où ils découvrent environ 50 tubes de cocaïne pour un poids total d’environ 80 grammes. Dans la foulé, Mona s'arrête devant une voiture garée sur un parking. À l'intérieur, il y a deux sachets de résine de cannabis, une demi-savonnette de 48 grammes de la même drogue, une balance de précision et d’un pistolet automatique chargé. Le propriétaire, un jeune homme de 24 ans qui habite Guenrouët est arrêté à son tour.