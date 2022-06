Saint-Nazaire : motard tué d'une balle dans la tête, un suspect en prison

Le parquet de Rennes annonce ce vendredi soir la mise en examen et le placement en détention d'un homme de 21 ans dans l'enquête sur la mort d'un motard tué d'une balle dans la tête. Il avait été retrouvé fin mai sur la route entre Saint-Nazaire et Pornichet.

Un jeune homme de 21 ans a été mis en examen et écroué ce vendredi dans l'enquête sur la mort d'un motard tué d'une balle dans la tête. Son corps, calciné, avait été retrouvé sous son engin le 29 mai dernier sur la route entre Saint-Nazaire et Pornichet. Le parquet de Rennes en charge de l'affaire indique dans un communiqué que le suspect a usé "de son droit au silence" au cours de sa garde à vue et lors de la notification de sa mise en examen. Ce jeune homme avait été interpellé mardi à Saint-Nazaire, il était en possession d'une arme dont le chargeur était approvisionné.

Selon le procureur, le suspect est connu de la justice, il a déjà été condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes. Cette fois, il est poursuivi pour meurtre en bande organisée, arrestation et enlèvement. Des témoins l'ont désigné comme étant le pilote de la moto qui a pris en charge la victime le soir de sa mort et dont le corps a été découvert sous l'engin en flammes.