Saint-Nazaire : nouvelles recherches pour tenter de retrouver Nora, la mère de famille disparue

De nouvelles recherches ont été effectuées ce mercredi après-midi pour tenter de retrouver Nora, une mère de famille de 38 ans, disparue depuis le 10 septembre. Des policiers ont ratissé le secteur de la gare de Saint-Nazaire avec des drones et une équipe cynophile de pompiers mais sans succès.

Depuis l'ouverture d'une information judiciaire pour "disparition inquiétante" la semaine dernière par le Parquet de Saint-Nazaire, les enquêteurs multiplient les investigations. Ce mercredi après-midi, des enquêteurs de la Police Judiciaire, des policiers de la sûreté urbaine de Saint-Nazaire ont ratissé le secteur de la gare SNCF et la zone verte à proximité du domicile où Nora Abdelmalek avait emménagé cet été. Trois pompiers et leurs chiens ont participé aux recherches ainsi que deux drones. Mais les recherches n'ont rien donné.

Une équipe cynophile des pompiers est venue en renfort - Police Nationale

Pas de nouvelle depuis le 10 septembre

Vendredi un hélicoptère avait survolé les zones humides de Saint-Nazaire et des environs, le port et la zone littorale. Et dimanche, des proches de la jeune femme ont également arpenté le secteur mais sans succès. Mère de deux jumeaux de onze mois, Nora, âgée de 38 ans, a quitté son domicile le 10 septembre au matin sans papiers ni argent . Depuis, elle n'a pas donné signe de vie. Selon ses proches, elle n'est pas suicidaire.